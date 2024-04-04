Ulaşımda Ramazan Bayramı tedbirleri! Seferler ve denetimler artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün sürmesi nedeniyle 30 ile 35 milyon vatandaşın seyahat etmesini beklediklerini belirterek, bu kapsamda kara, hava ve demiryollarında tüm önlemlerini aldıklarını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 68 bin 680 kilometrelik yol ağında vatandaşların huzur içerisinde seyahat edebilmelerini sağlamak için tedbirleri aldıklarını kaydederek, "Vatandaşlarımızın otobüs bileti bulmada herhangi bir sorunla karşı karşıya kalmamaları için otobüs firmalarına yönelik denetimleri artırdık" dedi. Demiryollarında da Banliyö hatlarının yanı sıra yüksek hızlı tren hatlarında da ek seferler konulduğunu bildiren Uraloğlu, Havayollarında ise başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm havalimanlarında olumsuz bir durum yaşanmaması için gereken bütün önlemlerin alındığını söyledi.