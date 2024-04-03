Valiikten 15 gün yasak kararı! Yürüyüş ve açık hava toplantılarına ilişkin flaş gelişme...
Şırnak Valiliği tarafından yapılan açıklamada 3-17 Nisan tarihleri arasında şehir genelinde gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyuruldu. İşte detaylar...
Şırnak Valiliği, gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantılarının 15 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşların düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar ve spor müsabakaları haricinde diğer programların 3-17 Nisan'dan itibaren 15 gün yasaklandığı bildirildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri, balon uçurtmak, dron, paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere, el ilanı, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinlikler ile ilimiz genelinde yapılacak olan eylem ve etkinliklere katılmak amacıyla toplu olarak ilimiz dışından gelecek olan şahıslar ile il merkezi ve ilçeler arası toplu olarak giriş çıkışların Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 3 Nisan'da saat 00.01'den, 17 Nisan'da saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle yasaklanmıştır."
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