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Bingöl'de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

Giriş Tarihi: 03.04.2024
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Bingöl’de deprem! AFAD ilk detayları duyurdu

AFAD, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD, Bingöl'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Büyüklük:3.8 (Mw)

Yer: Karlıova (Bingöl)

Tarih:2024-04-03

Saat: 20:01:49 TSİ

Enlem: 39.37278 N

Boylam: 40.68944 E

Derinlik :7 km

AFAD 2024 SON DEPREMLER LİSTESİ

2024-04-03 20:01:4939.3727840.689447.0MW3.8Karlıova (Bingöl)Detay

2024-04-03 19:14:4740.6916729.231396.64ML1.6Marmara Denizi - [04.39 km] Merkez (Yalova)Detay

2024-04-03 19:10:0838.8141737.3647219.16ML1.6Gürün (Sivas)Detay

2024-04-03 19:08:0335.9786136.077787.0ML2.5Yayladağı (Hatay)Detay

2024-04-03 18:58:4439.832538.673066.68ML2.1Refahiye (Erzincan)Detay

2024-04-03 18:54:5938.8241737.44257.0ML1.4Gürün (Sivas)Detay

2024-04-03 18:42:0338.2205637.671116.77ML1.6Elbistan (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-03 18:15:2139.5005625.911676.42ML2.0Ege Denizi - [13.47 km] Ayvacık (Çanakkale)Detay

2024-04-03 18:03:1937.8602836.247.0ML3.4Saimbeyli (Adana)Detay

2024-04-03 17:54:3437.4036136.823337.0ML1.0Türkoğlu (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-03 17:01:4238.4136141.834447.19ML1.6Mutki (Bitlis)Detay

2024-04-03 15:50:5638.8344427.7691714.7ML1.6Akhisar (Manisa)Detay

2024-04-03 15:05:2238.1519438.5397214.6ML2.1Battalgazi (Malatya)Detay

2024-04-03 14:49:5740.9036131.6641715.1ML1.5Merkez (Bolu)Detay

2024-04-03 13:52:4038.9691726.7036111.08ML1.5Ege Denizi - [09.71 km] Dikili (İzmir)Detay

2024-04-03 12:51:0139.6505629.466947.0ML1.3Tavşanlı (Kütahya)Detay

2024-04-03 12:41:4937.1555627.87257.2ML1.5Milas (Muğla)Detay

2024-04-03 12:26:0537.1769427.826947.49ML1.6Milas (Muğla)Detay

2024-04-03 12:20:4238.1797238.088336.65ML1.3Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-04-03 11:32:4539.9558339.6238918.0ML1.5Kelkit (Gümüşhane)Detay

2024-04-03 11:24:1538.2816738.718615.9ML2.1Battalgazi (Malatya)Detay

2024-04-03 10:48:1438.0394437.6788913.9MW4.5Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-04-03 09:54:2339.0730627.558897.27ML1.8Soma (Manisa)Detay

2024-04-03 09:52:4437.7519436.559727.01ML2.0Andırın (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-03 09:34:0038.4583340.472226.38ML1.7Hani (Diyarbakır)Detay

2024-04-03 08:53:3438.2580638.298337.26ML2.4Yeşilyurt (Malatya)Detay

2024-04-03 07:27:5537.9202836.271677.0ML1.7Saimbeyli (Adana)Detay

2024-04-03 07:14:1438.8808337.09257.0ML1.2Gürün (Sivas)Detay

2024-04-03 06:53:0636.53527.755.23ML0.8Ege Denizi - [22.06 km] Datça (Muğla)Detay

2024-04-03 06:32:5637.7733336.491117.0ML1.1Andırın (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-03 06:23:4638.1111137.855565.76ML2.1Doğanşehir (Malatya)Detay

2024-04-03 06:15:0937.7122236.773897.0ML1.3Onikişubat (Kahramanmaraş)Detay

2024-04-03 05:52:5738.4547239.0427814.93ML2.1Merkez (Elazığ)

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