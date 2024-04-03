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Tekirdağ'da otomobille hafif ticaret araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.04.2024
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Tekirdağ’da otomobille hafif ticaret araç çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si çocuk 7 kişi yaralandı.

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