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İstanbul Valiliği açıkladı: Korsan gösteri yapan 132 kişi gözaltına alındı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 03.04.2024 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
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İstanbul Valiliği açıkladı: Korsan gösteri yapan 132 kişi gözaltına alındı

İstanbul Valiliği, İstanbul'da Van'da yaşanan olaylarla ilgili gösteri ve basın açıklaması girişiminde bulunan 132 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

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