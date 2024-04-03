Sokakta tartıştığı husumetlilerini tabancayla vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, saat 16.00 sıralarında Abide Mahallesi 634 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önceden aralarında husumet bulunan P.Ş. ile F.B. ve D.A., sokakta karşılaşıp tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine P.Ş., yanında bulunan tabancayla F.B. ve D.A.'ya ateş etti.