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Yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, yara almadan kurtuldu

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Yürürken husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı, yara almadan kurtuldu

Çorum'da bir kişi yolda yürüdüğü esnada husumetlisinin silahlı saldırısına uğradı. Olayda yaralanan olmazken, kurşunların isabet ettiği 2 araçta maddi hasar meydana geldi.

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