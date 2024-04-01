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Yalova'da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Yalova’da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı

Yalova'da sahte kimlikle başkasına ait tarlayı satmaya çalışan ve suçüstü yakalanan dolandırıcılık zanlısı tutuklandı.

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