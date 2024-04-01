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Esenler'de büyük panik! Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Esenler’de büyük panik! Kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü

Son dakika haberine göre Esenler'de kontrollü yıkım sırasında 5 katlı bina çöktü. O sırada yan binanın önündeki bir kişi hızla kaçarak uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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