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Kızıltepe'de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Kızıltepe’de silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde bir kişi, sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralandı.

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