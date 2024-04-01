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Otomobilin çarptığı motosikletteki genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Otomobilin çarptığı motosikletteki genç hayatını kaybetti

Gaziantep’te aynı yönde seyir halinde ilerleyen otomobilin motosiklete çarpması sonucu 26 yaşındaki Seydi Keser hayatını kaybetti.

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