Meteoroloji'den yeni hafta uyarısı: Batıda toz taşınımı, doğuda çığ tehlesi
Meteoroloji, mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerde azalacağını açıkladı. Ülkenin batısında toz taşınımı, doğusunda çığ tehlikesi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeybatısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ÇARŞAMBA GÜNÜ SICAKLIK AZALACAK
Meteoroloji, mevsim normallerinin 5 ile 10 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının çarşamba gününden itibaren kuzey kesimlerde azalacağının tahmin edildiğini açıkladı.
Mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, yurdun iç ve doğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BATIDA TOZ AŞIMI DOĞUDA ÇIĞ TEHLİKESİ!
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 27°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 23°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
KIRKLARELİ °C, 25°C
Az bulutlu
KOCAELİ °C, 29°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
EGE
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 25°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Az bulutlu
İZMİR °C, 30°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 30°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 27°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KAYSERİ °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
KONYA °C, 26°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 27°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
DÜZCE °C, 30°C
Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
SİNOP °C, 19°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 28°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu
TOKAT °C, 26°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
TRABZON °C, 19°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 17°C
Az bulutlu
KARS °C, 17°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 25°C
Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu
VAN °C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 25°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Karadeniz'de güney ve güneybatıdan, doğusu güneydoğudan 3 ila 5, batısı akşam saatlerinde güneybatıdan yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Batı Karadeniz'in batısı akşam saatlerinde 2,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 2 ila 4, güneyi kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Batı Akdeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura tarihleri | İŞKUR Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Maaşlar belli oldu: Belediye Başkanları ve Muhtarlar 2024'te ne kadar, kaç TL alacak? Nüfusa göre A'dan Z'ye hesaplandı
- 1998 1999 2005 2009 sigorta girişi olan yaşadı! 3600 4500 5400 primle emeklilik tarihi hesaplama tablosu
- Dünyanın en tehlikeli akıllı telefonları! Listeye dikkatli bakın
- Nisan ayı maaş ödeme takvimi! Bayram öncesi şekilleniyor! Tahsis Numarasına Göre; Emekli, Aile destek, evde bakım...
- El değiştiren belediyeler İL-İLÇE HARİTA | Hangi parti hangi belediyeyi kazandı?
- K Harfinin Arasındaki X'i Bulabilecek Misiniz? Yalnızca Şahin Gözlüler Başarabilir!
- Emekliye şahane duyuru saat 8.50'de geldi! EYT, SSK, Bağ-Kur, 4C'linin hesabına yatıyor! 10.150, 10.950, 11.500, 12.000 TL alanlar...
- AHABER CANLI YAYIN İZLE 2024 | 31 Mart Yerel Seçim sonuçları ve oy oranları anlık, kesintisiz ahaber canlı izle!
- Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak? Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?
- Sarraflar bile peşini bırakmıyor! 7'den 70'e aramayan kalmadı! 9.5 gramı 44444 TL
- Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?