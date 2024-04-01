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Datça açıklarında sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Datça açıklarında sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 kişi gözaltına alındı.

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