02 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri 'Dünyanın En Pahalı Baharatı'nda 1 kilogram ürün için 510 bin lif gerekiyor

'Dünyanın En Pahalı Baharatı'nda 1 kilogram ürün için 510 bin lif gerekiyor

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
ABONE OL
’Dünyanın En Pahalı Baharatı’nda 1 kilogram ürün için 510 bin lif gerekiyor

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve "dünyanın en pahalı baharatı" olarak adlandırılan safranda 1 kilogram ürün elde edebilmek için 510 bin lif gerekiyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA