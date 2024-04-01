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Kocaeli'de ciple otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Kocaeli’de ciple otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde aynı yöne giden ciple otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.

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