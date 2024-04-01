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Adıyaman'da feci kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Adıyaman’da feci kaza! 2 araç çarpıştı: 7 yaralı

Adıyaman'da kontrolden çıkan bir otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başladı.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçe girişi Mezarlık Kavşağında Bekir B., idaresindeki 34 JN 5330 plakalı hafif ticari araç ile Süleyman B., idaresindeki 44 LV 367 plakalı otomobil çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücülerden Bekir B., Süleyman B., ile araçlarda bulunan Mustafa O., Mehmet O., Fatma B., Zehra B., ve Ayşe B., yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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