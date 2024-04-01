02 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kayıp çocuğun cesedi 11 gün sonra bulundu

Kayıp çocuğun cesedi 11 gün sonra bulundu

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
ABONE OL
Kayıp çocuğun cesedi 11 gün sonra bulundu

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde derede akıntıya kapılarak kaybolan 11 yaşındaki çocuğun cesedi, 11 gün sonra bulundu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA