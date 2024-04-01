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Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Kamyonet yol ortasında alev alev böyle yandı

Samsun’da her gün binlerce aracın geçiş noktası olan yolda bir kamyonet alev alev yandı. O anlar anbean görüntülendi.

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