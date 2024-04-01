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Görenler telefona sarıldı! Ardahan semalarında şaşırtan manzara

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Görenler telefona sarıldı! Ardahan semalarında şaşırtan manzara

Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü. Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı. İşte o görüntüler...

Ardahan semalarında mercek bulutları görüldü.

Görenler telefona sarıldı! Ardahan semalarında şaşırtan manzara

Kent merkezi ve kuzey çevre yolu bölgesinde görülen mercek bulutları, yaklaşık 15 dakika sonra dağıldı.

Görenler telefona sarıldı! Ardahan semalarında şaşırtan manzara

Mercek bulutlarını fark eden vatandaşlar, cep telefonlarıyla bu anları kayıt altına aldı.

Görenler telefona sarıldı! Ardahan semalarında şaşırtan manzara

Güzel görüntü oluşturan mercek bulutları, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla ortaya çıkıyor.

Havadaki nem oranı yeterince yüksekse, yukarı ve aşağı yönlü hava hareketi sırasında basınç ve sıcaklık değişiminden dolayı su buharının yoğunlaşıp tekrar buharlaşmasıyla mercek şeklindeki bulut oluşuyor.

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