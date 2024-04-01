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Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan çatışmanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Arnavutköy’de muhtarlık seçimi nedeniyle tartışan 2 muhtar adayından biri diğerini bıçaklamış, ardından olayların büyümesi sonucu çıkan çatışmada 1 kişi hayatını kaybetmiş, 1 kişi de ağır yaralanmıştı. Çatışma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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