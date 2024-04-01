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Gebze'de geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın!

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Gebze’de geri dönüşüm fabrikasında büyük yangın!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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