Ekvador’da silahlı saldırı sonucu 8 kişi hayatını kaybetti

Ekvador İçişleri Bakanlığı tarafından basına yapılan açıklamada, kimlikleri belirlenemeyen saldırganların cumartesi günü yerel saatle 19 sularında Guasmo Mahallesi'nde silahlı saldırı düzenlediği ve olay yerinde 2 kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Saldırıda yaralanan ve tedavi edilmek için sağlık merkezine kaldırılan 6 kişinin daha sonra yaşamını yitirdiği, 8 yaralının tedavisinin sürdüğü belirtildi.