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Aydın'da alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Aydın’da alacak verecek kavgasında kan aktı: 2 ölü

Aydın'da aralarında alacak verecek meselesi bulunan A.D. ile Emre Öztürk arasında tartışma çıktı. A.D., Öztürk'ün evinde çıkan kavgada Öztürk'le birlikte annesini de bıçaklayarak öldürdü.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan alacak verecek kavgasında anne ve oğlu evde bıçaklanmış halde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 78. sokak üzerindeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Öztürk sabah saatlerinde annesi Aysel Öztürk'ün kaldığı eve geldi.

İddiaya göre Emre Öztürk'ün peşinden eve gelen A.D. ile anne ve oğul arasında alacak verecek konusunda tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.D. anne ve oğlunu bıçaklayıp öldürdükten sonra evden ayrıldı.



YAKINLARI EVDE ÖLÜ OLARAK BULDU
Öğlen saatlerinde yakınları telefonla Aysel Öztürk'e ulaşamayınca evin kapısını açıp içeriye girdi. Aysel Öztürk ve oğlu Emre Öztürk'ü evde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri anne ve oğlun hayatını kaybettiğini tespit etti. Olay yeri incelemesinin ardından anne ve oğlun cansız bedeni Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.



ÖLDÜRÜP KARAKOLA TESLİM OLDU
A.D.'nin ise korkunç cinayeti işlemesinin ardından Şehit Hasan Özdemir Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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