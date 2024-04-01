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Pendik'teki bıçaklı maganda yakalandı!

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Pendik’teki bıçaklı maganda yakalandı!

Pendik'te, trafikte tartıştığı sürücüyü bıçakla tehdit ettiği görüntüler sosyal medyaya yansıyan minibüs şoförü gözaltına alındı. E.B. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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