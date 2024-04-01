02 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
ABONE OL
Bayburt-Trabzon arasında baharda karla mücadele

Bayburt-Trabzon arasında kardan yılın yaklaşık 5 ayı ulaşıma kapalı olan karayolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA