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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak! Resmi Gazete'de yayımlandı

AA
Giriş Tarihi: 01.04.2024 Güncelleme Tarihi: 01.04.2024
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak! Resmi Gazete’de yayımlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 69 sürekli işçi alımı yapacak.

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