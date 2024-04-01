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Mardin’de motosikletten düşen kadın ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 01.04.2024
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Mardin’de motosikletten düşen kadın ağır yaralandı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki motosikletin üzerinden dengesini kaybederek düşen kadın, ağır yaralandı.

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