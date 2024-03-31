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Sandığa Karagöz kostümüyle gitti

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Sandığa Karagöz kostümüyle gitti

Bursa'da, tiyatro oyuncusu Bahtiyar Keskin (60), Karagöz kostümü giyerek sandık başına gitti.

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