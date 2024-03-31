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Oyunu kullanıp Belgrad Ormanı'nda piknik yaptılar

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Oyunu kullanıp Belgrad Ormanı’nda piknik yaptılar

İstanbul’da 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi’nde oy kullananlar piknik yapmak için Belgrad Ormanı'na akın etti.

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