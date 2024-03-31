Esenyurt'ta oy vermeye papağanıyla gelen vatandaş ilgi odağı oldu
Esenyurt'ta, oy vermeye "Onsuz yaşayamam" dediği Ara cinsi papağanı Paşa ile gelen Nazım Cihan, yoğun ilgi gördü. Çocuklar papağan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için İstanbul'da oy kullanma işlemi sürüyor. Saat 17.00'ye kadar devam edecek oy verme sürecinde renkli görüntüler de ortaya çıktı. Esenyurt'ta Nazım Cihan, oy kullanacağı Mehterçeşme Mahallesi'ndeki Ekrem İnci Ortaokulu'na Osmanlı dönemine ait giysileri ve 9 yıldır baktığı Ara cinsi papağını Paşa ile geldi.
Cihan ve papağını Paşa'ya vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi, çocuklar papağan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Gazetecilere açıklama yapan Cihan, "Benim papağanım zaten ünlüdür. Ben papağanımla beraber sürekli gezerim. İnanın, ben onsuz yaşayamam. 9 yıldır beraberiz. Nereye olursa olsun beraber gideriz. Oy kullanmaya da beraber geldik. Sağ olsun vatandaşlar, ilgi gösterdi. Çocuklar hatıra fotoğrafı çektirdi." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Oy sayımı kaçta başlar? 31 Mart seçimleri oylar ne zaman sayılacak? Seçim sandıkları saat kaçta açılacak?
- Sarraflar bile peşini bırakmıyor! 7'den 70'e aramayan kalmadı! 9.5 gramı 44444 TL
- Yayın Yasağı saat kaçta bitiyor? 31 Mart 2024 Yerel Seçim yasakları ne zaman kalkacak?
- Hatayspor maçı öncesi Galatasaray'a 19 milyon euroluk piyango! Türk futbol tarihine geçecek
- İlk kez duyacaksınız! Meğer klavyedeki J ve F harflerinin üzerindeki çizgiler bu işe yarıyormuş!
- Sandık Görevlisi Ücretleri 2024: Ne Kadar, Ne Zaman Yatacak?
- Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılabilir mi? Ehliyet, kimlikle, pasaportla oy kullanılabilir? Oy kullanmak için gerekli belgeler nedir?
- 2024 Yerel Seçimlerinde Nerede Oy Kullanacağım? YSK, e-Devlet ve TC Kimlik No ile Kolay Sandık ve Sıra No Sorgulama!
- Oy Pusulası Örneği ve Sıralaması 31 Mart 2024 | Yerel seçimde oy pusulası kaç tane? Belediye Başkanlığı, Muhtarlık pusula renkleri...
- Oy Kullanma Saatleri 2024 | Hangi İlde Saat Kaçta Oy Verilecek? Kaçta Başlayıp, Bitecek: İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep…
- Nasıl oy kullanılır, hangi durumda geçersiz sayılır? Oy kullanırken dikkat edilmesi gerekenler neler? 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri rehberi
- SGK'dan SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Çifte Müjde! Maaşlara 2.500 + 15.000 TL Ek Ödeme! En Düşük 10.350, 11.345 TL Alanlar...