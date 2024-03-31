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Samsun'da şüpheli çantalar polisi alarma geçirdi

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Samsun’da şüpheli çantalar polisi alarma geçirdi

Samsun'da bankta unutulan şüpheli çantalar polisi alarma geçirdi.

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