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Eskişehir'de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Eskişehir’de hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde

Eskişehir'de toz taşınımı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde pus hadisesinin görülmesi beklenirken, son günlerde artan hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde devam edeceği öngörülüyor.

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