Ankara’da 7 katlı binanın teras katında yangın

İleri Mahallesi Yıldız Sokak'ta akşam saatlerinde 7 katlı binanın teras katında bulunan eşyalar, henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyürken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.