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Oyunu seyyar sandıkta kullanan hasta: Beni unuttunuz diye üzülüyordum

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Oyunu seyyar sandıkta kullanan hasta: Beni unuttunuz diye üzülüyordum

Edirne'de evine getirilen seyyar sandıkta oyunu kullanan kanser hastası Mübeccel Şahin (67), "Beni unuttunuz, oyumu atamayacağım, diye üzülüyordum" dedi.

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