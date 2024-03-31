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Park halindeki 3 tır alev alev yandı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Park halindeki 3 tır alev alev yandı

Mersin'de tır garajında park halindeki 3 tır alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

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