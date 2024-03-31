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İstanbul'da önce sandığa sonra boğazın soğuk sularına

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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İstanbul’da önce sandığa sonra boğazın soğuk sularına

Yerel seçimde oyunu kullanan vatandaşlar sahillere akın etti. Kimi balık tutarken kimi de sahilde yürüyüş yaptı. Bazıları da kendini boğazın serin sularına attı.

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