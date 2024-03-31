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Malatya’da pikap şarampole devrildi: 2 yaralı

İHA
Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Malatya’da pikap şarampole devrildi: 2 yaralı

Malatya’da sürücüsünün kontrolünden çıkan araç şarampole devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. yönetimindeki 44 ADL 519 plakalı pikap, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada araç sürücüsü ile A.Ç. yaralandı. Yaralılar Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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