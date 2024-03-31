31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Afyonkarahisar seçimde kan aktı

Afyonkarahisar seçimde kan aktı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
ABONE OL
Afyonkarahisar seçimde kan aktı

Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonrası mevcut mahalle muhtarı bacağından bıçaklanarak hastanelik oldu.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA