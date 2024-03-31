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Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilde silahlarla yakalanan 2 şüpheliye gözaltı

Batman'da, oy verme işlemleri sürerken polisin ‘dur’ ihtarına uymayıp, otomobilde tabanca ve pompalı tüfekle yakalanan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

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