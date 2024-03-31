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Nevşehir'e oy vermek için memleketine giderken kazada can verdi

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Nevşehir’e oy vermek için memleketine giderken kazada can verdi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

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