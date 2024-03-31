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Elazığ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Elazığ’da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobilin tarlaya uçması sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

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