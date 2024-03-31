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Erzurum Uzundere'de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

AA
Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Erzurum Uzundere’de çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

Erzurum'un Uzundere ilçesinde çıkan taşlı sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Uzundere Şehit İhsan Erdoğan İlçe Entegre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ve jandarma ekipleri ilçede güvenlik önlemi aldı.

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