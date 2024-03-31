31 Mart 2024, Pazar
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2 aday eşit oy aldı, muhtar kurayla belirlendi

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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2 aday eşit oy aldı, muhtar kurayla belirlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Gazelli Mahallesi'nin 2 adayı aşit oy alınca, muhtar kura ile belirlendi.

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