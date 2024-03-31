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Bolu'da yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu

Giriş Tarihi: 31.03.2024
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Bolu’da yol verme tartışmasında yumruklar havada uçuştu

Bolu’da yol verme meselesi sebebiyle çıkan tartışmada yumruklar havada uçuştu. Kadınların da dahil olduğu kavga, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle son buldu.

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