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Bursa'da çatıda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Bursa’da çatıda çıkan yangın 1 saatte söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

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