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Batman ve Elazığ'da muhtarlık seçimlerinde kavgalar kamerada

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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Batman ve Elazığ’da muhtarlık seçimlerinde kavgalar kamerada

Batman ve Elazığ’daki iki okulda muhtarlık seçimi sırasında kavga çıktı. O onlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

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