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Adıyaman'da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Giriş Tarihi: 30.03.2024
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Adıyaman’da feci kaza! Otomobil şarampole devrildi: Yaralılar var

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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