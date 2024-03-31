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İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Giriş Tarihi: 31.03.2024 Güncelleme Tarihi: 31.03.2024
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İki aile arasında taşlı sopalı kavga: 6 yaralı

Kahramanmaraş’ta aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı.

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