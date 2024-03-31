31 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Giriş Tarihi: 31.03.2024
ABONE OL
Ankara’da trafikte bıçaklı kavga kamerada

Ankara'da trafikte yol vermeme nedeniyle çıkan bıçaklı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA