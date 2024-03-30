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Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi öldü! Alkollü sürücü tutuklandı

Giriş Tarihi: 30.03.2024 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
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Yaya geçidinde motosikletin çarptığı kişi öldü! Alkollü sürücü tutuklandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3.08 promil alkollü motosiklet sürücüsü Çağdaş Seyrek'in (22) yaya geçidinde çarptığı Erdoğan Karademir (55), 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Motosiklet sürücüsü Çağdaş Seyrek ise tutuklandı.

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